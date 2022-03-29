البنتاغون يرصد تمويلا خاصا لـ"الحفاظ على رادع نووي آمن وفعال"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن رصد تمويل خاص في مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023 الذي قدّمته إلى الكونغرس، للحفاظ على "رادع نووي آمن وفعال".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان نشر على موقع البنتاغون أن الميزانية الدفاعية للعام المقبل التي تم تقديمها للكونغرس تبلغ قيمتها 773 مليار دولار.

وقال إن هذه الميزانية ترصد "حوالي من 56.5 مليار دولار لمنصات وأنظمة القوة الجوية، وأكثر من 40.8 مليار دولار للقوة البحرية لتشمل تسع سفن حربية إضافية، وحوالي 12.6 مليار دولار لتحديث المركبات القتالية التابعة للجيش ومشاة البحرية".

وأضاف أنها ترصد "أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث وتطويرها، لأننا نتفهم الحاجة إلى زيادة استعدادنا في التكنولوجيا المتقدمة والإنترنت والفضاء والذكاء الاصطناعي".

تابع أن "الأهم من ذلك، أن هذه الميزانية تمول تحديث جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي لضمان استمرارنا في الحفاظ على رادع نووي آمن وفعال".

المصدر: RT