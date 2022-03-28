المكسيك.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بتحطم طائرة خاصة في موريلوس
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أفادت صحيفة "يونيفرسال" المكسيكية بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء تحطم طائرة خاصة من نوع "بيتشكرافت" في ولاية موريلوس.
وقال منسق الحماية المدنية في الولاية إنريكي كليمنتي غالاردو إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تحطم طائرة خاصة هوت وارتطمت بمتجر صغير".
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الطائرة من طراز "بيتشكرافت King Air 90"، كان على متنها 4 أشخاص توفي 3 منهم، فيما أصيب 3 آخرون كانوا بالمتجر.
وتم نقل جميع الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
المصدر: "نوفوستي"