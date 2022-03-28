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السلفادور.. اعتقال أكثر من 600 مشبوه من عناصر العصابات (صور + فيديو)

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السلفادور.. اعتقال أكثر من 600 مشبوه من عناصر العصابات (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
السلفادور تعتقل 600 مشتبه بهم من عناصر العصابات
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أعلن في السلفادور القبض على أكثر من 600 شخص يشتبه في انتمائهم للعصابات، وقررت السلطات ترشيد إطعام السجناء بعد موجة من أعمال القتل نهاية الأسبوع.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأغلقت السجون بعد وقوع 87 عملية قتل في أيام الجمعة والسبت والأحد.

وألقت السلطات باللوم في جرائم القتل على أفراد العصابات وقالت السلطات يوم الاثنين إن الجنود والشرطة داهموا معاقل العصابات في أنحاء العاصمة، سان سلفادور.

وذكرت الشرطة الوطنية انها اعتقلت خمسة من قادة عصابة مارا سالفاتروتشا أو "إم إس – 13"، حيث تزعم أنهم أمروا بأعمال القتل في نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس نجيب بوكيله أن هؤلاء المحتجزين لن يتم إطلاق سراحهم وأمر بتقليل الطعام المخصص لنزلاء السجون من أفراد العصابات، إلى وجبتين فقط يوميا، وذلك على ما يبدو لضغط الإمدادات الغذائية الحالية لإطعام المعتقلين الجدد كذلك.

وكتب على حسابه بموقع توتير: "لا تعتقدوا أنه سيتم إطلاق سراحهم.. سنوزع نفس الطعام الذي نقدمه حاليا للسجناء".

وأضاف الرئيس: "إذا كان المجتمع الدولي قلقا بشأن ملائكتهم الصغار، ينبغي أن يأتوا ويحضروا لهم الطعام.. لأني لن أقتطع أموالا من ميزانية المدارس لإطعام هؤلاء الإرهابيين".

في وقت مبكر الأحد، وافق الكونغرس على طلب بوكيله بإعلان حالة الطوارئ، في ظل 87 جريمة قتل مرتبطة بالعصابات في نهاية الأسبوع، في المقابل كانت هنالك 79 جريمة قتل طوال شهر فبراير.

وإعلان حالة الطوارئ أدى إلى تعليق الضمانات الدستورية لحركة الاجتماع وتخفيف قواعد الاعتقال إلى 30 يوما ولكن يمكن تمديدها.

ويسمح المرسوم باحتجاز المشتبه بهم دون محام لمدة تصل إلى 15 يوما، ويسمح للشرطة بفحص الهواتف المحمولة والرسائل.

ويبدو أن جرائم القتل مرتبطة بعصابات الشوارع سيئة السمعة في البلاد، التي تسيطر فعليا على العديد من أحياء العاصمة.

المصدر: أ ب

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