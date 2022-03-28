السلفادور.. اعتقال أكثر من 600 مشبوه من عناصر العصابات (صور + فيديو)

أعلن في السلفادور القبض على أكثر من 600 شخص يشتبه في انتمائهم للعصابات، وقررت السلطات ترشيد إطعام السجناء بعد موجة من أعمال القتل نهاية الأسبوع.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأغلقت السجون بعد وقوع 87 عملية قتل في أيام الجمعة والسبت والأحد.

وألقت السلطات باللوم في جرائم القتل على أفراد العصابات وقالت السلطات يوم الاثنين إن الجنود والشرطة داهموا معاقل العصابات في أنحاء العاصمة، سان سلفادور.

وذكرت الشرطة الوطنية انها اعتقلت خمسة من قادة عصابة مارا سالفاتروتشا أو "إم إس – 13"، حيث تزعم أنهم أمروا بأعمال القتل في نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس نجيب بوكيله أن هؤلاء المحتجزين لن يتم إطلاق سراحهم وأمر بتقليل الطعام المخصص لنزلاء السجون من أفراد العصابات، إلى وجبتين فقط يوميا، وذلك على ما يبدو لضغط الإمدادات الغذائية الحالية لإطعام المعتقلين الجدد كذلك.

وكتب على حسابه بموقع توتير: "لا تعتقدوا أنه سيتم إطلاق سراحهم.. سنوزع نفس الطعام الذي نقدمه حاليا للسجناء".

وأضاف الرئيس: "إذا كان المجتمع الدولي قلقا بشأن ملائكتهم الصغار، ينبغي أن يأتوا ويحضروا لهم الطعام.. لأني لن أقتطع أموالا من ميزانية المدارس لإطعام هؤلاء الإرهابيين".

MENSAJE A LAS PANDILLAS:



Tenemos 16,000 “homeboys” en nuestro poder.



Aparte de los 1,000 arrestados en estos días.



Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol.



PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también. pic.twitter.com/gpelYbhsQE — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 28, 2022

في وقت مبكر الأحد، وافق الكونغرس على طلب بوكيله بإعلان حالة الطوارئ، في ظل 87 جريمة قتل مرتبطة بالعصابات في نهاية الأسبوع، في المقابل كانت هنالك 79 جريمة قتل طوال شهر فبراير.

وإعلان حالة الطوارئ أدى إلى تعليق الضمانات الدستورية لحركة الاجتماع وتخفيف قواعد الاعتقال إلى 30 يوما ولكن يمكن تمديدها.

ويسمح المرسوم باحتجاز المشتبه بهم دون محام لمدة تصل إلى 15 يوما، ويسمح للشرطة بفحص الهواتف المحمولة والرسائل.

ويبدو أن جرائم القتل مرتبطة بعصابات الشوارع سيئة السمعة في البلاد، التي تسيطر فعليا على العديد من أحياء العاصمة.

También requisamos al interior del sector donde guardan prisión mujeres que forman parte de grupos criminales y no vamos a detenernos.



Seguiremos implementando un sistema de orden y control en cada cárcel del país.



📍Centro Penal para Mujeres de Ilopango pic.twitter.com/FlNvxabCqR — PenalesSV (@PenalesSV) March 28, 2022

>Centro Penal de San Francisco Gotera, Morazán

>Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel pic.twitter.com/Ol6kS20sgK — NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA - EL SALVADOR Y EL MUNDO (@UltimaHora_SV) March 28, 2022

🔴 #Noticias 🌐 #Últimasnoticias ➡️ El presidente de El #Salvador, #Nayib#Bukele, ha amenazado a las #maras y las principales pandillas si no dejan de matar.



☑️ Si no cesan los asesinatos, se empezará a torturar a los presos en las cárceles de #ElSalvador. pic.twitter.com/fY4wgdIBgQ — Grupo Spain Medios (@spainmedios) March 28, 2022

Hacia la hegemonía de las maras grandes en El Salvador pic.twitter.com/ohx8HxAoAP — El madhi Bukele (@BettyMenendez7) March 28, 2022

المصدر: أ ب