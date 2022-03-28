مصرع 3 أشخاص بحادث سير مروع في بنسلفانيا (صور + فيديو)

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بحادث مروري مروع على طريق سريع في بنسلفانيا الأمريكية يوم الاثنين.

وأكد المتحدث باسم مكتب الطبيب الشرعي جون ميكا لشبكة "سي إن إن" أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن أدت عاصفة ثلجية إلى تحطم عدة مركبات على طريق سريع في بنسلفانيا.

وتسبب الضباب الكثيف وهطول الأمطار في تكدس جماعي لحوالي 40 مركبة على الطريق السريع 81، مما أحدث تصادما مروعا ودمارا كبيرا في السيارات والشاحنات.

وصرح نائب منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة شويلكيل، بأنه تم نقل حوالي 20 شخصا إلى مستشفيات المنطقة.

وقال بيكلي إن أكثر من عشرين شركة إطفاء استجابت للحادث، حيث اشتعلت النيران في عدة سيارات.

وأفادت وزارة النقل في بنسلفانيا في تغريدة بأن جميع ممرات الطريق السريع بالقرب من الحادث، أغلقت.

ونشر مايك موي أحد المتضررين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لشبكة "سي إن إن" إنه كان يقود سيارته على I-81 عندما جعل الثلج والضباب الرؤية في الطريق صعبة، مشيرا إلى أنه توقف وركن سيارته على جانب الطريق السريع.

وأضاف: "اعتقدت أن الأمر سيكون على ما يرام.. اعتقدت أن السيارات الموجودة في الخلف ستعمل على إبطاء سرعتها لكن لم يبطئ أحد سرعته.. لقد استمروا في التراكم واصطدموا ببعض".

ووثق الفيديو تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان من شاحنة اشتعلت فيها النيران.

5 reportedly dead, 20 injured in fiery 50-vehicle pile-up on I-81 in Pennsylvania https://t.co/uzfQ34BZg5pic.twitter.com/gpYam0ZnTk — Sarah Cassi (@SarahCassi) March 28, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية