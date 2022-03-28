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فوتشيتش يقترح استضافة بلغراد المفاوضات بين موسكو وكييف

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فوتشيتش يقترح استضافة بلغراد المفاوضات بين موسكو وكييف
Legion-Media CTK
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في حال اعتبر الطرفان ذلك ضروريا.

وقال فوتشيتش، يوم الاثنين: "نرغب في إحلال السلام بأسرع ما يمكن. ومن شأن ذلك أن يكون أفضل خبر في العالم".

وتابع: "نحن لا نتدخل في أي شيء... وإذا اعتبر أحد أن بلغراد مكان جيد لأي شيء من هذا القبيل، فنحن مسرورون لعرضها على أصدقائنا الأوكرانيين والروس".

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وأعاد إلى الأذهان أن بلغراد استضافت في وقت سابق مفاوضات بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية السابقة، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت سرية، و"لم يعرف أحد ماذا حدث وأين".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا قد أجرتا عدة جولات من المفاوضات حول تسوية النزاع، ومن المتقع أن تجري الجولة القادمة في اسطنبول يوم الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي

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