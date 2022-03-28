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"البنتاغون": ننظر بجدية للقدرات العسكرية الروسية

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Sputnik ilya petalev
الدبابات الروسية - أرشيف
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أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي، مايكل ماكورد، أن بلاده تنظر بجدية لقدرات روسيا العسكرية، وتعتبر أن روسيا تمثل "تهديدا خطيرا" للولايات المتحدة.

وأجاب ردا على سؤال حول سبب تعريف وثائق البنتاغون روسيا على أنها "تهديد خطير"، وليس "خصما موازيا" كما في السابق: "لا نعتقد أن ما يحدث اليوم في أوكرانيا قد غيّر الصورة القائلة بأن الصين هي القضية الأولى التي يجب أن نتابعها".

وأضاف: "بالطبع، يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة حول أداء روسيا في ساحة المعركة، لكن كل هذه الوثائق أعدت منذ زمن بعيد، لذا فإن هذا ليس تعليقا على الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي أو قبله".

المصدر: "تاس"

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