شركة الاتصالات الوطنية الأوكرانية تتعرض لأسوأ انقطاع منذ بدء العملية الروسية

تعطلت شركة الاتصالات الوطنية الأوكرانية "أوكرتليكوم" عن العمل بشكل كامل تقريبا، حيث تعاني مما وصفه مراقبو الشبكة بأنه أسوأ انقطاع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وقال مسؤولو الحكومة في كييف إنهم يحققون في ما إذا كان هجوم سيبراني قد سبب العطل.

وبدأ انقطاع الخدمة صباح الاثنين واستمر حتى المساء، وقال ألب توكير مدير مؤسسة "نيتبلوكس" المهتمة بالأمن السيبراني ومقرها لندن إن الاتصال بالشركة قد انهار إلى 13 في المائة فقط من مستويات ما قبل الأزمة.

ومن جانبه صرح دوغ مادوري مدير تحليل الإنترنت في شركة إدارة الشبكات "كينتيك" بأن "أوكرتليكوم" هي سابع أكبر مقدم خدمة في مجال الاتصالات بأوكرانيا، وقد تكون المقدم الوحيد في الكثير من المناطق الريفية في البلاد.

وتوفر الشركة خدمات الهاتف الثابت والإنترنت والهاتف المحمول.

المصدر: أ ب