بايدن يوضح أنه لم يكن يقصد إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يكن يقصد في كلمته خلال زيارته وارسو مؤخرا إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا، بل كان يشير إلى احتمال تدريب جنود أوكرانيين في بولندا.

وردا على مطالبة صحفي أمريكي لبايدن توضيح تصريحاته خلال اجتماعه مع عسكريين أمريكيين يوم الجمعة الماضية في مدينة رزيسزو البولندية قرب أوكرانيا، أوضح بايدن: "تحدثت مع الجيش، وبحثنا المساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين في بولندا، وهذا كان سياق الحديث".

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وتابع: "كنت أعني أنهم سيلتقون ويتحدثون (القوات الأمريكية) مع الجيش الأوكراني في بولندا".

وكان الرئيس الأمريكي قال مخاطبا العسكريين الأمريكيين في وارسو: "سترون عندما ستكونون هناك، وسبق أن كان بعضكم هناك.. سترون نساء وشبابا يقطعون طريق الدبابة ويقولون: لن أنسحب وأترك موقعي".

المصدر: "تاس" + RT