ماكرون يستمع لهواجس الفرنسيين حول ارتفاع الأسعار

استمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة قام بها قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية إلى هواجس الفرنسيين القلقين إزاء مداخيلهم وارتفاع أسعار الطاقة.

وزار ماكرون ديجون في شرق فرنسا ضمن الحملة الانتخابية وتوجه إلى مدرسة ثانوية.

وسأل بائع يبلغ من العمر 46 عاما الرئيس خلال إحدى المحطات، "هل تجد أنه من الطبيعي أنه لا يمكنني تأمين معيشتي من راتبي؟.. "كل الأسعار ترتفع، ضع نفسك في مكان عائلة فرنسية.. لا يمكننا الاستمرار.. الناس ستصاب بالجنون".

وأشار ماكرون إلى أمر حكومي بخفض سعر النفط ب،18 سنتيم سيدخل حيز التنفيذ الجمعة وكذلك إلى خفض أسعار الغاز والكهرباء بكلفة 20 مليار يورو.

وأكد أنه "يبذل أقصى الجهود" في أوروبا لمحاولة خفض أثر التضخم على العائلات.

ولم يكرس ماكرون وقتا كبيرا للحملة الانتخابية، مشددا على أن عليه التركيز على إدارة وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وانطلقت الحملة الانتخابية رسميا الاثنين وصولا إلى الجولة الأولى من الاقتراع في 10 أبريل، حيث يحق حاليا لكل المرشحين الـ12 بوقت متساو في التغطية الإعلامية المحلية.

ويعتبر الرئيس ماكرون الأوفر حظا حاليا للفوز بالانتخابات فيما ساهمت الحرب في أوكرانيا في زيادة رصيده وتحل مرشحة اليمين مارين لوبن في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع جديد نشره معهد "إيبسوس - سوبرا ستيريا" في صحيفة "لوموند" الاثنين أن ماكرون نال 28% من نوايا التصويت في الدورة الأولى بتراجع نقطة، فيما كسبت لوبن 1.5 نقطة لتصل إلى 17.5%.

وأشار الاستطلاع إلى أنه في المنافسة بين المرشحين في الدورة الثانية، قلصت لوبن الفارق إلى 47% مقابل 53% لماكرون وهو هامش أضيق مما كان عليه في استطلاعات سابقة.

وكتب "حزب التجمع الوطني" الذي ترأسه لوبن على "تويتر" تعليقا على الاستطلاع "النصر قريب جدا، إذا صوت الشعب سيفوز الشعب".

وتواصل لوبن حملتها بشكل هادىء مخففة لهجتها في مواضيع متشددة مثل الهجرة لتركز على هواجس الفرنسيين بشأن الرواتب، وهي الأولوية الأساسية للناخبين بحسب استطلاعات الرأي.

المصدر: أ ف ب