الدفاع الروسية: لم نسجل أي خرق لوقف إطلاق النار في قره باغ خلال الـ24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها لم تسجل أي خرق لوقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه "لم يتم تسجيل أي انتهاكات في منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية".

وأضافت، أنه "من أجل ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع الحوادث المحتملة، يتم الحفاظ على التفاعل المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأذربيجان وأرمينيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن "الجيش الأذربيجاني سحب وحداته من منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية بالقرب من بلدة فوروخ في إقليم قره باغ".

المصدر: RT