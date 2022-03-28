القوات الأوكرانية تستهدف منطقتين في جمهورية دونيتسك بـ9 قذائف
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي في الجمهورية بـ9 قذائف في مدة لا تتجاوز الـ5 دقائق.
وقال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار على خط التماس في دونباس إن "القوات الأوكرانية استهدفت بتروفسكي وكويبيشيفسكي بـ4 قذائف من عيار 122 و5 قذائف من عيار 120".
وأضاف أن القذائف أطلقت من منطقتي كراسنوغوروفكا وبسكي.
المصدر: "نوفوستي"