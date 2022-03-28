تقرير: مستقبل الجبل الأسود ضبابي في غياب المال الروسي

قالت وكالة "فرانس برس" إن مستقبل الجبل الأسود ضبابي بعد أن وعدت الدولة المطلة على البحر الأدرياتيكي بالانضمام للعقوبات ضد موسكو، حيث كانت تستقبل اليخوت والمستثمرين من روسيا.

وأفادت الوكالة في تقرير بأن "دولة البلقان الصغيرة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ العام 2008، والتي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي قبل خمس سنوات فقط، تواجه مشكلة كبيرة خصوصا أن تطبيق عقوبات بروكسل على موسكو، يهدد التوازن الاقتصادي في مونتينيغرو (الجبل الأسود) التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة ويعتمد ربع ناتجها المحلي الإجمالي على قطاع السياحة الذي ساهم فيه الروس بشكل كبير في العقد الأخير".

وقالت دانيكا كازانيغرا غريغوفيتش، مديرة وكالة السفر "غوليفير مونتينيغرو" في مدينة بودفا المطلة على البحر الأدرياتيكي، للوكالة: "نحبّ الروس ونعتمد عليهم"، معربة عن خشيتها من تأثير العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الروسية وحظر الطيران في أوروبا على دولة مونتينيغرو.

وأوضح ديجان ميلوفاك، نائب مدير منظمة "مانس" غير الحكومية العاملة على محاربة الفساد والجريمة المنظمة المؤثرة على مونتينيغرو "كانت مونتينيغرو وجهة سياحية محبذة جدا من قبل الأثرياء الروس الذين كانوا يودون شراء عقارات ".

المصدر: "أ ف ب"