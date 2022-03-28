انطلاق مناورات بحرية إسرائيلية أمريكية واسعة

انطلقت مناورات "الحارس الضروري" الإسرائيلية الأمريكية بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي أمس الأحد، لتستمر 10 أيام في خليجي حيفا وإيلات، والبحر الأحمر.

ويشارك في التمرين 300 جندي إسرائيلي وقادة من وحدات مختلفة بسلاح البحرية وسفينتا صواريخ وطاقم من الوحدة البحرية للمهام تحت المائية ووحدة "سنايبر" وطاقم طبي، إلى جانب نظرائهم من الأسطول الخامس الأمريكي.

وستركز المناورة على محاكاة سيناريوهات بحرية مشتركة مثل القتال البحري وتدريبات رماية بحرية وحماية قطع بحرية بالإضافة إلى تمارين إحباط مفعول ألغام بحرية. كما سيتم التدرب على سيناريوهات إنقاذ وعلاج طبي في البحر إضافة إلى توسيع تبادل الخبرات لرفع القدرات العملياتية.

المصدر: RT