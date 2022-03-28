صحفيون غربيون يتحدثون لـRT عن تجاربهم خلال زيارتهم مناطق لوغانسك المحررة

تحدث مراسل RT سرجون هدايا مع صحفيين غربيين وصلوا إلى المناطق المحررة من جمهورية لوغانسك الشعبية، واستطلعهم حول ما يحدث هناك.

وقال الصحفي الألماني توماس روبر: "يمكنني ذكر أسماء الصحفيين الألمان الذين تجرأوا على التعبير عن موقفهم وتم طردهم. في الدول الغربية من غير المقبول قول شيء يختلف عن رؤية ومتطلبات الناتو".

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وأكد الصحفي الأيسلندي هوكور هوكسون أن "وسائل الإعلام الغربية تتعرض لضغوط كبيرة من "فيسبوك" و"تويتر"، ولا يمكن للناس التعبير عن آرائهم. وإذا قارنا مع ألمانيا النازية، حيث تم سجن الجميع ببساطة. الآن هناك أشخاص آخرون في السلطة، لكن كل شيء يتم بنفس الطريقة. إذا كان ما تقوله لا يتوافق مع خط الحكومة أو السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، فلن يُسمح لك بالعمل".

وقال الصحفي الأوكراني المستقل أوليغ ياسينسكي، المقيم في تشيلي منذ عام 1994: "نرى الكثير من المعاناة الإنسانية الحقيقية هنا. وما يقوله الناس هنا على الكاميرا ليس بروباغندا، إنه واقعهم، إنها حياتهم".

المصدر: RT