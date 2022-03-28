ماكرون يستنكر وصف مؤيدي زمور له بـ"القاتل" ويشجب صمت الأخير على ذلك

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سماح مرشح الرئاسة إريك زمور لمؤيديه في فعالية انتخابية بترديد عبارة "ماكرون قاتل"، وصمت الأخير على ذلك.

وقال ماكرون المرشح لولاية ثانية خلال زيارة إلى ديجون في شرق فرنسا ضمن حملته الانتخابية "هناك فرضيتان: الأولى هي الإهانة، وهي التي تبدو لي الأكثر مصداقية لكنها لا تشكل مفاجأة"، مشيرا إلى أن الفرضية "الثانية هي الجهل بإصلاح مهم جدا في الولاية الرئاسية وهي 100% من التغطية الصحية. الآن يدفع الضمان الاجتماعي تكاليف أجهزة السمع والنظارات وأطقم الأسنان".

وقال: "هذا جزء من ادائي وهو أداء اجتماعي انا فخور به. أدعو المرشح الذي لا يسمع جيدا الى تجهيز نفسه بكلفة أقل".

فيما أكدت أوساط زمور أنه "لم يسمع" الحشود وهي تردد تلك العبارة، وأنه "يُدين ما قاله الحشد في ذلك الوقت"، مشددة على أن المرشح "لم يستخدم هذا المصطلح قط".

وقد رُدد الهتاف عشرات المرات في ساحة تروكاديرو المواجهة لبرج إيفل، إلى حيث أتى عشرات الآلاف من الناس لدعم المرشح.

وكان زمور أتى خلال كلمته على ذكر ثلاث قضايا جنائية شهيرة في فرنسا، هما جريمتا قتل معاديتان للسامية وهجوم جهادي، قُتِل فيها مدنيون في السنوات الأخيرة بأيدي مسلمين فرنسيين أو أجانب.

المصدر: "أ ف ب"