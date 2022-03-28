تراس: يجب إبقاء العقوبات ضد روسيا ما دامت قواتها في أوكرانيا

اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن دول مجموعة السبع يجب ألا ترفع العقوبات عن روسيا ما دامت قواتها على أراضي أوكرانيا.

وقالت تراس أمام البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين: "أريد الحفاظ على وحدتنا. والعقوبات تم فرضها بالتوافق بين الدول السبع ولا يجب رفعها في الوقت الذي يواصل فيه بوتين حربه وتبقى قواته في أوكرانيا".

وأضافت: "يجب أن نضمن ألا يستطيع بوتين التصرف بهذه الطريقة العدوانية أبدا".

وأشارت إلى أن "أي اتفاق طويل الأمد حول التسوية يجب أن يتضمن بندا حول العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في حال أي عدوان روسي".

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وأكدت أن بريطانيا "لن تخفف من ضغط العقوبات في الوقت القريب، بل ستعززه"، مضيفة أن لندن تريد من الدول الأخرى أن توسع قائمة المصارف الروسية التي تم فرض العقوبات عليها، أن تتخذ القرار بفصل روسيا بشكل كامل عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.

وتابعت تراس: "من المهم قطع التمويل الآتي من تصدير النفط والغاز. وهذا سيضعف نظام بوتين إلى أكبر قدر، ولذلك نريد أن تتفق الدول السبع على مواعيد واضحة للتخلي الكامل عن الاعتماد على النفط والغاز الروسي، وبعد ذلك يجب ألا نعود لاستخدامهما والاعتماد على النظام الاستبدادي".

واتهمت تراس موسكو بأنها تتخذ موقفا "غير جدي" من المفاوضات مع أوكرانيا، مضيفة أن بريطانيا شكلت فريقا خاصا يساعد أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا.

المصدر: تاس