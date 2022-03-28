رجل أعمال مقرب من أردوغان: بوتين ضرب العقدة بسيفه مثلما فعل الإسكندر

أثني أدهم سانجاك رجل الأعمال التركي مالك شركة (BMC) لتصنيع العربات العسكرية، مجددا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه يؤسس حضارة جديدة في آسيا.

سانجاك المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، شارك في مؤتمر حضره رئيس حزب الوطن التركي دوغو برينشاك، ورئيس بلدية توزلا شادي يازيجي، وعدد من ممثلي العمال والصناعيين بـ"منتدى الثروة الإنتاجية في توزل".

وفي كلمته خلال المنتدى وصف سانجاك زعيم حزب الوطن بـ"معلمه الأول"، كما أثني على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف سانجاك أنه رجل أعمال يتمتع بشخصية نشطة واجتماعية وهو ما دفعه إلى تجربة العديد من الأعمال منها خوض العمل السياسي، قائلا: "كان برينشاك أول معلم لي في السياسة.. وفي النهاية اخترت رجب طيب أردوغان.. والآن أحاول أن أكون صديقا، له ولا زلت عضوا بحزب العدالة والتنمية".

وتطرق سانجاك إلى الأزمة الأوكرانية، قائلا: "الآن أمامنا فرصة تاريخية، فهذا الشهر بوتين ضرب العقدة بسيفه مثلما فعل الإسكندر.. بدأ عملية الدفاع عن تاريخ وآلية الشرق وتشكيلها بما يخدم الإنسانية.. لا توجد أي ولادة بدون ألم، لكنه يؤسس حضارة جديدة ألا وهي حضارة آسيا.. ونشهد أحد آلام تلك الولادة في أوكرانيا، فجبهة الأطلسي ضحت بالشعب الأوكراني".

وتناول سانجاك أيضا في كلمته التطورات الاقتصادية، قائلا: "لابد من الإنتاج كي تتمكن الدولة من التصدير.. منذ 100 عام ونحن ندير الاقتصاد بالاستراتيجيات التي فرضوها علينا لإنهاء الرأسمالية واستعباد المواطن. نظام أشبه بتحقيق النمو من خلال الاستدانة وليس بالإنتاجية.. جاءت برامج صندوق النقد الدولي تطالب بتوزيع الرشاوى على المواطن مع منعه من الإنتاج".

وأوضح سانجاك أن تركيا ظلت تسير على هذا النهج لسنوات تحت مسمى التجارة الحرة والليبرالية، وأضاف: "وعندما يتعلق الأمر بالغرب فإنهم يحظرون التجارة الحرة كيفما يشاؤون.. بل وصادروا أملاك روسيا ومواطنيها دون وجه حق.. فرضوا علينا الوباء المسمى بالليبرالية.. لذا علينا التخلي عن هذا النظام.. وعلى دولتنا أيضا التخلي عنه".

يذكر أنه مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سافر سانجاك إلى موسكو، وقال عبر برنامج تلفزيوني إنه لم يتصور أبدا أن يتم استخدام الطائرات المسيرة التركية في أوكرانيا لهذا الغرض.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية