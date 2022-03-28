الأمم المتحدة تدعو أوكرانيا لاحترام اتفاقية جنيف لأسرى الحرب

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم يشاهد فيديو تعذيب أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، لكنه أكد على أهمية احترام اتفاقية جنيف لأسرى الحرب.

وقال دوجاريك: "لم نشاهد هذا الفيديو، لكن من المهم من حيث المبدأ معاملة جميع العسكريين الأسرى تبعا لاتفاقيات جنيف".

وأظهر مقطع فيديو بثه نشطاء فظاعة التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى الروس، حيث عمد المسلحون من النازيين الأوكران إلى إطلاق النار على سيقان الأسرى الروس، قبل سحلهم وتعريضهم للضرب والتنكيل لانتزاع معلومات منهم.

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق كافة جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها النازيون الجدد في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي