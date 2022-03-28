"وول ستريت جورنال": التحقيق الضريبي الأمريكي ضد نجل بايدن يكتسب زخما كبيرا في الولايات المتحدة

يكتسب تحقيق ضريبي اتحادي يطال هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن زخما في الولايات المتحدة، حيث يجمع المدعون معلومات من العديد من شركائه حول مصادر دخله الأجنبي بما في ذلك من أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الادعاء العام بصدد فحص علاقة نجل الرئيس بايدن بشركة تعاملت مع بعض موارده المالية، وفقا لأشخاص على دراية بالمسألة.

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وفي الأسابيع الأخيرة، سعى المدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير للحصول على معلومات وشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى حول الأموال التي تلقاها السيد بايدن قبل عدة سنوات من شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية Burisma Holdings Ltd، وكيف استخدم هذه الأموال.

وفي الشهر الماضي، استجوب المدعون أيضا على نطاق واسع زميلا آخر لنجل الرئيس حول تعاطيه للمخدرات والكحول، وعادات الإنفاق والحالة الذهنية في عام 2018، مما يشير إلى أن المدعين العامين يستكشفون ما إذا كان مثل هذا النشاط سيقدم دفاعا ضد قضية ضريبية جنائية محتملة.

وغالبا ما يسعى المدعون إلى الحصول على مثل هذه الشهادة في السجل لتأمينها قبل أن يحصل الدفاع على فرصة لتقديمها بشكل أفضل في المحاكمة.

وقال المدعي الضريبي الفيدرالي السابق مات مولر، من شركة المحاماة فوغارتي مولر هاريس، "لا يعني بالضرورة أن لائحة الاتهام وشيكة، لكنها تشير إلى محاولة حبس الشهادة مع التركيز على محاكمة محتملة يوما ما".

وفي العام 2021، استدعى المدعون العديد من شركاء بايدن وشهود آخرين للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى كجزء من تحقيقهم واسع النطاق في تعاملات بايدن التجارية.

وقال بعض الأشخاص على اطلاع بالملف إنهم يفحصون ما إذا كان قد انتهك قوانين الضرائب أو غيرها من القوانين، بما في ذلك تلك التي تنظم الضغط لصالح الحكومات الأجنبية، من خلال علاقاته التجارية في أوكرانيا والصين وكازاخستان وأماكن أخرى.

وصرح هؤلاء الأشخاص بأن المدعين ركزوا بشكل خاص على المدفوعات من شركة Burisma والتي تدفقت أولا إلى شركة تدعى Rosemont Seneca Bohai LLC قبل الانتقال إلى السيد بايدن.

وبين عامي 2014 و2019، شغل هانتر بايدن مقعدا في مجلس إدارة شركة Burisma حيث كان يتقاضى حوالي 50.000 دولار شهريا.

المصدر: "وول ستريت جورنال"