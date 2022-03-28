جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

حذر نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار من عودة الحرب وسط هجمات مزعومة من قبل قوات حكومية على قواته، وحث الوسطاء على التدخل لحماية اتفاق السلام في البلاد.

مشار اتهم رئيس البلاد سلفا كير بانتهاك الهدنة الموقعة في 2018، وذلك في رسالة وجهها إلى الوسيط الإقليمي، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المكونة من ثماني دول "إيغاد".

وقال مشار إن "الوضع الأمني في جنوب السودان يتدهور خلال الأشهر القليلة الماضية"، لذلك "نطلب، على وجه السرعة، تدخل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والشركاء الدوليين الآخرين لإقناع الرئيس سلفا كير بعدم إعادة هذا البلد إلى الحرب".

وكان بوك بوث، المتحدث باسم مشار، أكد أن الحكومة نشرت قوات تابعة لها في أجزاء من جوبا، قائلا: "لا نعرف نواياهم".

بينما شهدت العاصمة جوبا انتشارا عسكريا مكثفا، قرب المطار الدولي والقصر الرئاسي، مما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة.

ومؤخرا شهدت ولايتا أعالي النيل والوحدة، اللتين يُنظر إليهما على أنهما معاقل مشار، اشتباكات بين قوات حكومية وقوات موالية لمشار.

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وانزلق جنوب السودان، الغني بالنفط، والذي استقل عن السودان في 2011، إلى حرب أهلية في 2013، وقتل عشرات الآلاف قبل التوصل لاتفاق سلام عام 2018 جمع كير ومشار معا في حكومة وحدة وطنية.

وكانت الترويكا الداعمة لاتفاق السلام (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، أعربت الأسبوع الماضي عن القلق من اندلاع قتال جديد يهدد بتقويض وحدة الحكومة.

المصدر: "أسوشيتد برس"