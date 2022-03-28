الصين تعلن التعرف على جميع ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أنه تم التعرف على جميع ضحايا حادث تحطم طائرة شركة طيران شرق الصين، وعددهم 132 شخصا، من خلال اختبار الحمض النووي.

وقال ليو كاي هوي، المسؤول بوزارة الأمن العام، إنه بعد وقوع الحادث، تم تكليف سلطات الأمن العام في 20 منطقة على مستوى مقاطعة بتحديد هويات الضحايا عن طريق جمع عينات من الحمض النووي لمن كانوا على متن الطائرة وأقاربهم.

وأضاف ليو أن 20 خبيرا في الحمض النووي قاموا بإجراء الاختبارات وتحليل العينات، وتم تأكيد هوية الضحية الأخيرة صباح اليوم.

وتحطمت الطائرة من طراز بوينغ 737، التي أقلعت من مدينة كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان متجهة إلى مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ، في محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ يوم 21 مارس.

المصدر: "شينخوا"