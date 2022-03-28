"يتعرضون للتهديد والترهيب".. "الإطار التنسيقي" في العراق يدعو إلى توفير الحماية للنواب المستقلين

دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة معترضة على نتائج الانتخابات اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية إلى توفير الحماية للنواب المستقلين.

وأعرب "الإطار" في بيان صحفي عن رفضه لما أسماها "أساليب الترهيب والتهديد التي وجهتها منصات إعلامية معروفة ومجهولة الانتماء السياسي إلى النواب المستقلين الذي اتخذوا قرارهم السياسي بعدم حضور جلسة يوم السبت الماضية".

وشدد على ضرورة "إدانة هذه الأساليب من قبل جميع القوى والفعاليات والشخصيات السياسية والمجتمعية".

وأشار إلى أن "هذه الأفعال هي مصادرة لحرية التعبير عن الرأي وهي مخالفة قانونية يعاقب من يقوم بها وفق القانون العراقي".

وأكد "الإطار" في بيان أن "هذه الأساليب الرخيصة باتت مكشوفة ولن تؤثر في معنويات وإرادة أعضاء مجلس النواب، الذين يملكون كامل الإرادة والحق بأن يعبروا عن آرائهم ويتخذوا قراراتهم بعيدا عن التهديدات والإغراءات".

وبين أن "أسلوب إلصاق تهمة العمالة بالوطنيين الأحرار الذين لا يخضعون لإغراء ولا تهديد هو أسلوب غير حضاري ولا أخلاقي، وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية توفير الحماية للنواب المستقلين".

المصدر: RT