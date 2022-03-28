الاتحاد الأوروبي يريد إنهاء مخططات جوازات السفر الذهبية

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء مخططات جوازات السفر الذهبية التي تسمح للأثرياء بنيل جنسية الدول الأعضاء في الاتحاد.

وحذرت المفوضية من أن "بعض مواطني روسيا أو بيلاروس ممن وردت أسماؤهم على قائمة تضم 877 شخصا مستهدفين بعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المفروض منذ عام 2014، أو ممن يدعمون العملية الروسية في أوكرانيا، ربما حصلوا على جنسية الاتحاد الأوروبي أو تمكنوا من دخول منطقة شنغن عبر تلك الخطط".

وشددت على أنه "يتعين على الدول الآن النظر فيما إذا كان يتعين عليها سحب جوازات السفر الذهبية الصادرة لأولئك الأفراد"، كما أوصت بـ"الإلغاء الفوري لتصاريح الإقامة التي منحت بموجب مخطط استثمار لمواطنين روس أو بيلاروسيين داعمين للحرب أو خاضعين للعقوبات".

مالطا وبلغاريا لديهما مخطط مفعل لمنح المواطنة عبر الاستثمار قيد التنفيذ، بينما تعكف قبرص التي ألغت برنامجها الخاص في نوفمبر من عام 2020، على معالجة الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ فقط.

ودعم نواب البرلمان البلغاري مؤخرا قرارا يقضي بإنهاء برنامج جواز السفر الذهبي.

وكان تقرير صدر عام 2021 قد خلص إلى أن أكثر من نصف 6779 جواز سفر إجمالا، تم إصدارها بشكل غير قانوني لأقارب مستثمرين أثرياء، على مدار ثلاثة عشر عاما في إطار البرنامج الذي حقق أكثر من ثمانية مليارات يورو.

وقال التقرير إن الحكومة فسرت بشكل خاطئ القانون الخاص بإصدار جوازات السفر للأقارب، واكتشفت كذلك منح الجنسية عن طريق الخطأ لنحو سبعمائة وسبعين أجنبيا، بسبب الفحص غير الكافي بالأساس.

المصدر: AP