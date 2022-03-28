مرشح رئاسي تركي محتمل: سأجلس مع بشار الأسد

قال المرشح الرئاسي التركي السابق، والمحتمل ترشحه مجددا في الانتخابات المقبلة محرم إنجة، إنه إذا فاز بمنصب رئيس تركيا، فسيقيم علاقات مع سوريا ويلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال افتتاح مبنى رئاسة حزبه الجديد "البلد"، أشار إنجة إلى قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن "تركيا دولة عظيمة، وعند وجود مشكلة في دولة جارة لها فعليها أن تساعد من يلجأ إليها، ولكنها أيضا ليست منظمة خيرية".

وأضاف: "سنرسل السوريين إلى بلادهم إذا تولينا حكم تركيا، وإذا أصبحت رئيسا، سأجلس على الطاولة مع الأسد، وسأعين سفيرا في دمشق".

وفي سياق منفصل، ذكر إنجة أن حزبه سيدخل في الانتخابات بمفرده، تحت شعار واضح، مؤكدا أن "تركيا بها حكومة متعبة ومنهكة عمرها 20 عاما، ولكنها أيضا بها معارضة لا تستطيع حل الأزمات".

المصدر: صحيفة "زمان"