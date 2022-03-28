بينيت يدعو للتكيف مع الظروف التي تنخرط فيها "شرائح من الوسط العربي بالتطرف"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن "الوضع الجديد يتطلب من المؤسسة الأمنية الاستعداد والتكيف مع الظروف التي تنخرط فيها شرائح متطرفة من الوسط العربي" بحسب مراسلتنا في القدس.

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وقال بينيت، في بيان حول المقررات الإسرائيلية، على خلفية عملية الخضيرة، إن "هذا وضع جديد يتطلب من المؤسسة الأمنية الاستعداد والتكيف مع الظروف التي تنخرط فيها شرائح متطرفة من الوسط العربي، مسترشدة بفكر إسلامي متطرف، في الإرهاب وتضر بحياة البشر".

وأكد استمرار الجهود العملياتية المكثفة بوسائل متنوعة (بما في ذلك القضائية والاقتصادية والاستخبارية والرقمية) في جميع المجالات، بما في ذلك التحقيقات المفتوحة والسرية، من أجل منع وقوع حوادث إضافية والتعامل مع أولئك الذين يساعدون ويحرضون على تنفيذ الهجمات الإرهابية. إلى أقصى حد يسمح به القانون.

وأضاف بحسب مراسلتنا: "تم الاتفاق على التعزيز الفوري لكافة العناصر الأمنية وخاصة عند نقاط الاحتكاك خلال عيد الاستقلال (في هذه المرحلة)، والتوسع في حمل الأسلحة من قبل مجندي جيش الدفاع الإسرائيلي وجنود الاحتياط".

وأشار بينيت، إلى أنه تم اتخاذ قرار بـ"رصد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على المتورطين في التحريض والإرهابيين المحتملين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم، والحفاظ على الحوار وتعزيزه مع القيادات العامة وصناع الرأي في الوسط العربي حفاظا على الاستقرار، بالإضافة إلى توسيع عمليات الشرطة الإسرائيلية لضبط الأسلحة في المواقع ذات الصلة".

المصدر: RT