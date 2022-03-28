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رومانيا تعلن تفكيك لغم بحري عثر عليه في مياهها الإقليمية

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رومانيا تعلن تفكيك لغم بحري عثر عليه في مياهها الإقليمية
Legion-Media
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أعلنت البحرية الرومانية أنه تم العثور على لغم بحري اليوم الاثنين في البحر الأسود على بعد حوالي 70 كيلومترا من ميدان الرماية "كابو ميديا" بجنوب شرق البلاد.

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الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية
الدفاع التركية تعلن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه قرب الحدود البلغارية

وحسب بيان لمقر البحرية الرومانية، فقد توجهت سفينة لكشف الألغام وعلى متنها فريق من خبراء المتفجرات، إلى المنطقة التي اكتشفت فيها سفينة صيد رومانية لغما منجرفا صباح اليوم الاثنين.

وفي وقت لاحق ذكرت البحرية الرومانية أنه "تم إتلاف اللغم دون مشاكل".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم اكتشافه في البحر الأسود قبالة سواحل بلدة إيغنه أدا القريبة من الحدود البلغارية.

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اتهمت العسكريين الأوكرانيين بزرع نحو 420 لغما بحريا في مياه البحر الأسود في محيط عدد من موانئها، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، محذرة من أن هذه الألغام في حال إفلاتها من مراسيها قد تصل إلى البوسفور ثم إلى حوض البحر المتوسط.

المصدر: "تاس"

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