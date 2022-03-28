قتيل وعشرات الجرحى جراء حادث مروع في الهند

لقي شخص مصرعه وأصيب 56 آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب في منطقة لام الهندية.

إقرأ المزيد

وأفاد المسؤولون بأن الحادث وقع عندما سقطت حافلة كانت في طريقها إلى ناوشيرا من مدينة لام في ممر ضيق على جانب الطريق.





J&K | One dead, 56 injured in a bus accident at Nowshera



The bus was on the Rajouri-Nowshera route. We've received 56 injured patients out of which one person died during treatment. Four critically injured patients are referred to GMC hospital, Jammu: Sukhdev Singh, ADC Nowshera pic.twitter.com/qAgUoR0n8i — ANI (@ANI) March 28, 2022

وأوضح المسؤولون أن "ستة وخمسين شخصا أصيبوا في هذا الحادث ونقلوا إلى المستشفى، بينهم أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى كلية الطب الحكومية في الراجوري".

وأضافوا إن راكبا على متن الحافلة لقي حتفه وانتشلت جثته من موقع الحادث.

المصدر: the publish