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قتيل وعشرات الجرحى جراء حادث مروع في الهند

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قتيل وعشرات الجرحى جراء حادث مروع في الهند
Globallookpress
سيارة إسعاف- الهند
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لقي شخص مصرعه وأصيب 56 آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب في منطقة لام الهندية.

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وأفاد المسؤولون بأن الحادث وقع عندما سقطت حافلة كانت في طريقها إلى ناوشيرا من مدينة لام في ممر ضيق على جانب الطريق.

وأوضح المسؤولون أن "ستة وخمسين شخصا أصيبوا في هذا الحادث ونقلوا إلى المستشفى، بينهم أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى كلية الطب الحكومية في الراجوري".

وأضافوا إن راكبا على متن الحافلة لقي حتفه وانتشلت جثته من موقع الحادث.

المصدر: the publish

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