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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأوكرني لقاء وفدي موسكو وكييف في اسطنبول

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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأوكرني لقاء وفدي موسكو وكييف في اسطنبول
Globallookpress
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، ناقشا خلالها اجتماع وفدي موسكو وكييف المرتقب في اسطنبول.

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وكان مكتب الرئيس التركي أفاد في وقت سابق بأن زعيمي تركيا وروسيا، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية، على لقاء وفدي موسكو وكييف التفاوضيين في اسطنبول.

وقالت وزارة الخارجية التركية بهذا الشأن: "أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو اليوم (28 مارس) محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا. وخلال المحادثات، نوقشت آخر التطورات في أوكرانيا والمحادثات التي ستجرى في اسطنبول بين وفدي الاتحاد الروسي وأوكرانيا".

وكان أوغلو قد صرح في وقت سابق بأنه "بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، سيلتقي وفدا روسيا وأوكرانيا في تركيا. ونأمل أن تؤدي الاجتماعات إلى وقف دائم لإطلاق النار وإحلال السلام"، مشيرا إلى أن تركيا تدرك مسؤوليتها وثقتها من جانب روسيا وأوكرانيا اللتين اختارتا اسطنبول لمفاوضات الوفدين.

المصدر: نوفوستي

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