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الخارجية الأمريكية: تصريح بايدن حول تغيير السلطة في روسيا لا يعكس السياسة الأمريكية

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الخارجية الأمريكية: تصريح بايدن حول تغيير السلطة في روسيا لا يعكس السياسة الأمريكية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية
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أعلن آموس هوكستين، كبير مستشاري أمن الطاقة بالخارجية الأمريكية، أن تصريح الرئيس جو بايدن حول تنحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة لا يعكس السياسة الرسمية للبيت الأبيض.

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وقال هوكستين، اليوم الاثنين، في خطاب ألقاه في منتدى الطاقة العالمي في دبي الذي تم تنظيمه بمشاركة مجلس واشنطن الأطلسي: "لا يتفق هذا التصريح للرئيس (الأمريكي) مع السياسة الرسمية للولايات المتحدة، ولا يعكس ما تعمله الولايات المتحدة.. كان هذا التصريح عاطفيا".

وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو في الأسبوع الماضي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة". وفيما بعد تراجع بايدن عن تصريحاته هذه مشددا على أنه لم يدع إلى تغيير السلطة في روسيا.

المصدر: تاس

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