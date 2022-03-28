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رئيس كوريا الجنوبية: يجب العمل عن كثب مع واشنطن وطوكيو للتعامل مع بيونغ يانغ

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رئيس كوريا الجنوبية: يجب العمل عن كثب مع واشنطن وطوكيو للتعامل مع بيونغ يانغ
Globallookpress
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دعا رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول، الولايات المتحدة واليابان إلى العمل سويا عن كثب لإقناع كوريا الشمالية بأنها لن تكسب شيئا من وراء برنامجها النووي.

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وخلال لقائه مع السفير الياباني لدى سيئول كويتشي أيبوشي، قال: "إن التعاون عن كثب ضروري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإقناع كوريا الشمالية بأنها لن تكسب شيئا من أسلحتها النووية".

وأضاف: "إذا دفع القادة السياسيون والمسؤولون الحكوميون والشعبان العلاقات الثنائية إلى الأمام بطريقة موجهة نحو المستقبل، وحتى لو بدت بعض القضايا صعبة، سيتمكن البلدان من حلها من خلال الحوار".

ونقلت كيم إن-هي المتحدثة باسم يون عنه قوله "إن التواصل هو مفتاح حل الخلافات وأنه يعتقد أن العلاقات مع اليابان ستتحسن إذا انتهجت الدولتان نهجا موجها نحو المستقبل للتعامل مع القضايا الصعبة".

من جانبه، رد أيبوتشي بأن الاستفزازات الكورية الشمالية النووية والصاروخية لا تمثل تهديدا لكوريا الجنوبية واليابان وحسب ولكنها تعتبر تحديا جادا للمجتمع الدولي. وأمل بالتعاون عن كثب مع سيئول لتحقيق الاستقرار والازدهار في شرق آسيا.

المصدر: "يونهاب"

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