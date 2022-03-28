تركيا تفتح أبواب جامعاتها أمام أكاديميين أوكرانيين

أعلن مسؤول تركي أن أبواب الجامعات الوطنية مفتوحة أمام الأكاديميين الأوكرانيين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الأعمال القتالية هناك ويريدون مواصلة أنشطتهم المهنية في تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أرول أوزوار، رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا، قوله: "أود أن أعبر عن أن أبواب الجامعات التركية مفتوحة أمام الأكاديميين والعلماء الأوكرانيين من أجل مواصلة أنشطتهم في تركيا".

وأردف أوزوار أن جامعات بلاده فتحت أبوابها "للمحاضرين وأعضاء الهيئات التدريسية والعلماء الأوكرانيين، لا سيما القادرين على المساهمة في رفد عملية التطور العلمي والتكنولوجي والتنمية الاقتصادية والمعرفية العالمية لبلدنا". وأكد المسؤول رغبة أنقرة "بالتعاون مع أولئك الأكاديميين وتمكينهم من مواصلة أنشطتهم العلمية في أبرز الجامعات التركية".

ولفت أوزوار إلى أن مجلس التعليم قرر منح الأكاديميين الأوكرانيين الذين اضطروا لترك دراساتهم الأكاديمية والعلمية في جامعاتهم بسبب الظروف الاستثنائية فرصة العمل في جامعات حكومية تركية بصفة "أعضاء هيئة تدريسية أجانب متعاقدون"، بغرض توفير البيئة المناسبة لهم من أجل مواصلة أنشطتهم الأكاديمية.

المصدر: "الأناضول"