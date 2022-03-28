وسائل إعلام: السفير الأوكراني في ألمانيا يرفض حضور حفل تضامن مع بلاده

أفادت وسائل إعلام في أوكرانيا وألمانيا بأن السفير الأوكراني لدى برلين، أندريه ميلنيك، رفض حضور "حفل تضامن مع أوكرانيا" دعاه إليه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

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ويعود سبب هذا القرار إلى مشاركة العازفين الروس والبيلاروس في الحفل الموسيقي واستخدام موسيقى الملحنين الروس في برنامج الحفل.

ووصف أندريه ميلنيك دعوته لحضور هذا الحفل بـ "الإهانة".

من جانبها عبرت زوجة السفير الأوكراني، سفيتلانا ميلنيك، عن استيائها من هذه الدعوة أيضا، قائلة: "استمعوا إلى أغنية الأمير يليتسكي من أوبرا "ملكة البستوني" لتشايكوفسكي، واستمتعوا بأعمال الملحن السوفيتي شوستاكوفيتش التي يؤديها موسيقيون روس وبيلاروس رائعون. لكن كل ذلك لا يتعلق على الإطلاق بالتضامن مع أوكرانيا، بل يتعلق بالسخرية الأخرى، البصق في وجه جميع الأوكرانيين!".

المصدر: سبوتنيك