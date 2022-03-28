جمهورية دونيتسك: احتياطات الذخيرة لدى العسكريين الأوكرانيين تنفد
AP
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن احتياطات الذخائر لدى الجيش الأوكراني باتت تنفد، الأمر الذي يدفع الكثيرين منهم للاستسلام.
وقال باسورين لقناة "روسيا-24": "يبدو الآن أن كمية الذخيرة بدأت تتناقص. لقد قلت بالفعل إن احتياطاتهم تنخفض".
وأضاف أن العسكريين الأوكرانيين الذي ينزعون سلاحهم، يعترفون بغياب الذخيرة لديهم، الأمر الذي يجبرهم على الاستسلام.
المصدر: نوفوستي