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جمهورية دونيتسك: احتياطات الذخيرة لدى العسكريين الأوكرانيين تنفد

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جمهورية دونيتسك: احتياطات الذخيرة لدى العسكريين الأوكرانيين تنفد
AP
أوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن احتياطات الذخائر لدى الجيش الأوكراني باتت تنفد، الأمر الذي يدفع الكثيرين منهم للاستسلام.

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وقال باسورين لقناة "روسيا-24": "يبدو الآن أن كمية الذخيرة بدأت تتناقص. لقد قلت بالفعل إن احتياطاتهم تنخفض".

وأضاف أن العسكريين الأوكرانيين الذي ينزعون سلاحهم، يعترفون بغياب الذخيرة لديهم، الأمر الذي يجبرهم على الاستسلام.

المصدر: نوفوستي

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