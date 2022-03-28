أوزبكستان تساعد في إعادة تأهيل مطار بأفغانستان

قال ممثل وزارة النقل الأوزبكية اليوم الاثنين، إن المطار في مزار الشريف بشمال أفغانستان باشر بالعمل مجددا.

وذكر ممثل الوزارة، أنه مع حلول أغسطس المقبل، ستتم إعادة تأهيل المطار بالكامل بمشاركة متخصصين من أوزبكستان.

وأضاف: "من حيث المبدأ، باشر المطار باستقبال الطائرات مجددا. وتقوم مجموعة من الفنيين من أوزبكستان بتقديم المساعدة لإعادة تأهيل المطار".

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وأوضح ممثل الوزارة أن الجانب الأوزبكي درب 20 متخصصا أفغانيا في مراقبة الحركة الجوية بالمطار، ويجري العمل حاليا لاستبدال معدات الملاحة الجوية.

في أكتوبر 2021، وعد ممثل رئيس أوزبكستان لشؤون أفغانستان عصمت الله إرغاشيف، في اجتماع مع ممثلي طالبان مقاطعة بلخ شمال أفغانستان، بأن الجانب الأوزبكي سيساعد في استعادة عمل مطار مزار الشريف.

المصدر: نوفوستي