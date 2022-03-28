إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيعزز قواته في الضفة الغربية والمناطق المجاورة، في أعقاب هجوم الخضيرة.

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وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته في الضفة الغربية والمناطق المجاورة، بأربع كتائب إضافية.

وأضافت: "أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، تقييما للوضع، في أعقاب الهجوم المميت في الخضيرة، وقرر زيادة عدد القوات".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "سيتم تقييم الوضع بشكل متواصل بالاضافة إلى جاهزية القوات وفق الحاجة".

يذكر أن اسرائيليين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرون، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمال إسرائيل فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: times of israel+ RT