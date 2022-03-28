بيونغ يانغ.. افتتاح معرض للصور بمناسبة مرور عقد على حكم كيم جونغ-أون

افتتح في بيونغ يانغ، معرض للصور بمناسبة مرور 10 أعوام على حكم الزعيم كيم جونغ-أون لإضفاء أجواء احتفالية قبل المناسبات السياسية الرئيسية الشهر المقبل.

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وذكرت صحيفة رودونغ شينمون الرئيسية في كوريا الشمالية، أن حفل افتتاح المعرض أقيم في بيونغ يانغ في اليوم السابق بمناسبة مرور 10 أعوام على تولي كيم رئاسة الأمة.

المصدر: يونهاب

ويضم المعرض، صورا ومواد فيديو لأنشطة الزعيم خلال فترة حكمه، بما في ذلك تلك الخاصة بإلقاء خطاب في حفل بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس الحزب الحاكم في العام الماضي.

كما تستعد كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 لميلاد جد كيم الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل-سونغ في 15 أبريل والذكرى الـ 90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 أبريل.

المصدر: "يونهاب"