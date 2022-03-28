صحيفة: حزب سابع ينضم إلى تحالف المعارضة ضد أردوغان

أفادت صحيفة "كوركوسوز" التركية بأن هناك حزبا سابعا قادم إلى تحالف الأحزاب الستة المعارضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمن "تحالف الأمة".

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وأوضح كاتب المقال أن الحزب السابع الذي سينضم إلى تحالف الأمة هو حزب تركيا المستقلة (BTP)، مشيرا إلى أن نسبة التصويت لهذا الحزب وصلت إلى 1% في استطلاعات الرأي، وأن هذه نسبة ثمينة للغاية بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

كما أكد الكاتب وهو الصحفي التركي، أحمد تاكان، أن حزب تركيا المستقلة سينضم إلى المائدة المستديرة التي اجتمعت عليها الأحزاب الستة المعارضة مؤخرا، حيث تم اتخاذ الإجراءات لإدراجه ضمن التحالف، معبرا عن اعتقاده أن هذا سيعد تطورا ساخنا وجديدا في التحالفات الانتخابية في تركيا. وتابع: "دع الطعام يطبخ بهدوء أكثر، رائحته تنتشر، نحن نعرف النتيجة. أعتقد أننا نعرفها!"

وأعلنت ستة أحزاب معارضة في تركيا بقيادة حزب الشعب الجمهوري، مؤخرا، تحالفها والاتفاق على العودة إلى نظام الحكم البرلماني، وإزاحة حزب العدالة والتنمية عن السلطة.

المصدر: زمان التركية