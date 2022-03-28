خفر السواحل الفلبيني: السفن الصينية اقتربت بشكل خطير من سفننا 4 مرات

أعلنت الفلبين أن سفن خفر السواحل الصينية قامت بمناورات خطيرة قرب سفن الخفر الفلبينية أربع مرات على الأقل العام الماضي قرب مياه ضحلة متنازع عليها.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الفلبينية قد احتجت رسميا على التحرك التي قامت بها سفن خفر السواحل الصينية، لكن خفر السواحل في مانيلا قال إن الحوادث لن تمنعها من نشر سفن دورية في سكاربورو شول، وفي مناطق أخرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة المعترف بها دوليا للفلبين.

وفي وقت سابق هذا الشهر قامت سفينة خفر سواحل صينية بمناورة على بعد 21 ياردة فقط (63 قدما) من سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينية وقيدت مساحة مناوراتها بالقرب من سكاربورو، حسبما قال خفر السواحل في الفلبين.

وأضاف أن عمل السفينة الصينية كان "انتهاكا واضحا" لقواعد السلامة الدولية لعام 1972 التي تهدف إلى منع الاصطدامات البحرية.

قبل شهر، تحركت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية بالقرب من سفينة تابعة لمكتب مصائد الأسماك الفلبينية يديرها أفراد من خفر السواحل بالقرب من سكاربورو، وفقا لخفر السواحل.

وفي يونيو من العام 2021، تحركت سفينتان صينيتان لخفر السواحل على مدار يومين متتاليين بالقرب من سفينتين لخفر السواحل الفلبينية، كانتا تشاركان في مناورة بحرية قبالة سكاربورو.

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الصينية في مانيلا.

المصدر: "أسوشيتد برس"