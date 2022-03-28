عبد اللهيان: من الممكن التوصل لاتفاق إن تحلت واشنطن بالواقعية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه إذا تحلت الولايات المتحدة بالواقعية فمن الممكن إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وأكد عبد اللهيان أن "القانون الذي سنه البرلمان الإيراني حول اعتبار قوات القيادة المركزية الأمريكية إرهابيين ما زال ساري المفعول".

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وقال: "إثارة الضجيج الإعلامي وتشغيل الماكينة الدعائية الإعلامية الأمريكية الصهيونية لن يجدي نفعا للأمريكيين في مفاوضات فيينا بل يجب على الأمريكيين أن يثبتوا عمليا ادعاءاتهم بصدق نواياهم".

وتابع: "رغم هذه الألاعيب الإعلامية القديمة والتي يفتعلها اللوبي الصهيوني فإننا نشهد إجماعا منقطع النظير بين الشعب والمسؤولين الإيرانيين حول موضوع المفاوضات الجارية لرفع الحظر الظالم وصون الحقوق النووية السلمية لإيران".

المصدر: فارس