"ديلي ميل": علاقة جونسون مع اتحاد الكرة تسوء بسبب فكرة عقد يورو 2028 في أوكرانيا

أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن علاقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ساءت عقب عرضه استضافة بطولة أوروبا 2028 في أوكرانيا.

أفادت الصحيفة البريطانية، أنه "قبل وقت قصير من حديث جونسون، أعلنت بريطانيا وإيرلندا رسميا عزمهما تقديم طلب مشترك لتنظيم البطولة".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، عن رأي مفاده أنه "ينبغي السماح لأوكرانيا بدخول كأس العالم 2022 دون خوض المباريات الفاصلة".

المصدر: RT + "ديلي ميل"