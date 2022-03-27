زيلينسكي: مطالبنا في المفاوضات مع روسيا "لم تتغير"

قال الرئيس الأوكراني إن أولويات بلاده في المفاوضات مع روسيا "لم تتغير"، وهي "السيادة والسلامة الإقليمية والضمانات الأمنية".

وقال فلاديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو نشره على حسابه في تيليغرام يوم الاثنين: "أمامنا جولة جديدة من المفاوضات، لأننا نتطلع إلى السلام. حقًا، بدون مماطلة. كما أبلغوني، هناك فرصة وحاجة لعقد اجتماع مباشر بالفعل على أراضي تركيا. هذا ليس سيئًا. سننتظر النتيجة. أولوياتنا معروفة. سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها لا شك فيها. الضمانات الأمنية الفعالة لدولتنا إلزامية. هدفنا واضح أيضًا - السلام والاستعادة السريعة للحياة الطبيعية".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الروسي، المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، إن وفدي روسيا وأوكرانيا قررا عقد الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة يومي 29 و30 مارس. وفي وقت لاحق، أفاد مكتب زيلينسكي أنه خلال محادثات هاتفية، اتفق أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد اجتماع للوفود في اسطنبول.

المصدر: تاس