الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا
Legion-Media NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa U
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شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا، بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز الجناح الشرقي للناتو.
وفي مقابلة مع القناة "TF1" التلفزيونية الفرنسية قال: "ندين العملية العسكرية التي نفذتها روسيا في أوكرانيا".
وأضاف: "مع ذلك، من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه هو رأس السلطة في الكرملين".
وتابع: "بالتوازي مع ذلك، من الأهمية تعزيز الدفاع بنشاط عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".
المصدر: "تاس"