الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا

شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا، بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز الجناح الشرقي للناتو.

وفي مقابلة مع القناة "TF1" التلفزيونية الفرنسية قال: "ندين العملية العسكرية التي نفذتها روسيا في أوكرانيا".

وأضاف: "مع ذلك، من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه هو رأس السلطة في الكرملين".

وتابع: "بالتوازي مع ذلك، من الأهمية تعزيز الدفاع بنشاط عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".

المصدر: "تاس"