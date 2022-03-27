 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا
Legion-Media NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa U
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/soy0

شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا، بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز الجناح الشرقي للناتو.

وفي مقابلة مع القناة "TF1" التلفزيونية الفرنسية قال: "ندين العملية العسكرية التي نفذتها روسيا في أوكرانيا".

وأضاف: "مع ذلك، من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه هو رأس السلطة في الكرملين".

وتابع: "بالتوازي مع ذلك، من الأهمية تعزيز الدفاع بنشاط عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا