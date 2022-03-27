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مشاهد التنكيل بأسرى روس في أوكرانيا تصدم الصينيين

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مشاهد التنكيل بأسرى روس في أوكرانيا تصدم الصينيين
Globallookpress Diego Herrera
صورة أرشيفية
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أثار فيديو التنكيل بأسرى روس في أوكرانيا سخط مستخدمي شبكة التواصل الصينية Weibo، وأجمعوا على أن الفيديو تأكيد صارخ على استفحال النازيين وممارساتهم الإجرامية في أوكرانيا.

وندد الصينيون بالفيديو، وأشاروا إلى أن سلوك المجرمين فيه ينتهك اتفاقية جنيف لأسرى الحرب وأن أفعالهم جرائم حرب شنيعة.

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وعلق أحد المستخدمين: "هذا هو سلوك النازيين، ولا يزالون يقولون إنه لا يوجد نازيون في أوكرانيا".

وسأل مستخدم آخر: "إذا لم يكونوا نازيين، فمن إذا؟".

وقال آخر: "هذه جريمة حرب".

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق كافة جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها النازيون الجدد في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن اللجنة أن "باستريكين وجه بتوثيق هوية جميع المتورطين لتقديمهم للعدالة".

المصدر: نوفوستي

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