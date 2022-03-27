حزب شولتس يتصدر نتائج أول اقتراع محلي منذ توليه المستشارية

تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس نتائج انتخابات البرلمان المحلي بولاية سارلاند في مواجهة المحافظين المأزومين.

وحصل حزب المستشار على 43,5 بالمئة من الأصوات، مقابل 28,5 بالمئة للحزب المسيحي الديموقراطي الذي قاد المنطقة الصغيرة في غرب ألمانيا لأكثر من 20 عاما، وفق النتائج الرسمية الأولية.

وتعني هذه النتائج أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي حقق أغلبية مطلقة في برلمان الولاية بنيله 29 من أصل 51 مقعدا، مقابل 19 مقعدا لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي.

وبذلك حقّق الاشتراكيون الديموقراطيون الذين يتزعمون الائتلاف الحاكم منذ بداية ديسمبر، تقدما بأكثر من 13 نقطة مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2017 في هذه الولاية الأصغر مساحة في ألمانيا بعد مدن برلين وهامبورغ وبريمن.

المصدر: أ ف ب