بالفيديو.. مشادة حادة بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وعضو بالكنيست في مكان عملية الخضيرة
Globallookpress
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وقعت مشادة حادة بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف وعضو الكنيست إيتمار بن غفير خلال بث مباشر على الهواء في مكان عملية الخضيرة بين تل أبيب وحيفا شمال إسرائيل.
وكانت مراسلة RT في القدس أفادت مساء الأحد بأن تبادل إطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت إن إسرائليين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرين، فيما قتل منفذا الهجوم.
وأشارت إلى أن منفذا عملية إطلاق النار من مدينة أم الفحم ويحملان الهوية الإسرائيلية.
وأوضحت المراسلة أن الشرطت نفذت عملية اقتحام للمدينة بأعداد كبيرة، مؤكدة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت توجه إلى مكان العملية في الخضيرة.
المصدر: RT