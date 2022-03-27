بيلاروس.. مغادرة أول دفعة من الدبلوماسيين الأوكرانيين المطرودين

غادرت بيلاروس أول دفعة من الدبلوماسيين الأوكرانيين الذين طردتهم مينسك لممارستهم أنشطة لا تتفق مع صفاتهم الدبلوماسية.

وذكرت قناة "بيلاروس-1" أن بين أكثر من عشرين دبلوماسيا، سمحت مينسك للسفير و4 موظفين آخرين بالبقاء، حيث يمكنهم مواصلة عملهم وفقا لاتفاقية فيينا.

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وأشارت القناة إلى أن ممثلي القنصلية الأوكرانية في مدينة بريست لجؤوا إلى شركة بيلاروسية كبيرة للمساعدة في شحن متاعهم إلى بولندا.

وأعلنت الحكومة البيلاروسية في وقت سابق أنها طلبت من الجانب الأوكراني خفض عدد دبلوماسييه، لممارستهم "أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

المصدر: نوفوستي