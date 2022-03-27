استطلاع: 40% فقط من الأمريكيين يؤيدون سياسة بايدن في أدنى نسبة منذ توليه منصبه

كشف استطلاع أجرته شبكة NBC الأمريكية أن 40% فقط من الأمريكيين يؤيدون سياسة الرئيس جو بايدن على الصعيد الوطني وهي النسبة الأدنى منذ توليه منصبه.

وشارك في الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 18 و22 مارس الحالي حوالي ألف مواطن فوق سن الـ18.

وفي ردهم على الأسئلة حول تأييدهم لسياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا، فإن 41% فقط منهم أجابوا على هذا السؤال بالإيجاب، فيما صرح 52% أنهم لا يوافقون على تصرفات الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه.

وقال 44% من المشاركين في الاستطلاع إن لديهم "ثقة ضئيلة جدا" في قدرة بايدن على حل الأزمة الحالية.

في الوقت نفسه، أيدت الغالبية العظمى من الأمريكيين 79 قرار سلطاتهم رفض استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية.

وحسب الاستطلاع، فإن مستوى تأييد بايدن على الصعيد الوطني بلغ 40%، وهي النسبة الأدنى منذ بداية ولايته الرئاسية.

المصدر: "تاس"