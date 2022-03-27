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بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة تركية كانت متجهة إلى موسكو

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بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة تركية كانت متجهة إلى موسكو
Gettyimages.ru
طائرة للخطوط التركية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية يوم الأحد عن تلقيها بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتها المتجهة من إسطنبول إلى موسكو.

وأفادت وكالة "الأناضول" عن مصادر في الخطوط التركية بأن الطائرة في الرحلة رقم TK415 كانت تستعد للإقلاع من إسطنبول باتجاه موسكو، قبل تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وعلى إثر البلاغ، تم إنزال الركاب والحقائب من على متن الطائرة، لتقوم فرق الشرطة بالبحث عن القنبلة.

ونتيجة عمليات البحث تبين عدم صحة البلاغ لتواصل الطائرة رحلتها باتجاه موسكو.

وأشارت الوكالة التركية الرسمية إلى أن البلاغات الكاذبة بوجود قنابل على متن رحلات الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى موسكو، زادت مؤخرا.

المصدر: "الأناضول"

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