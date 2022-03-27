أذربيجان تنفي سحب قواتها من بلدة فوروخ في إقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها لم تسحب قواتها من بلدة فوروخ في إقليم قره باغ، وذلك بعد إعلان موسكو انسحاب هذه القوات التي توغلت في منطقة نفوذ قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "بيان وزارة الدفاع الروسية بتاريخ 27 مارس غير مطابق للواقع".

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وأضافت أنه تم "تمركز القوات المسلحة الأذربيجانية في قرية فروخ والمرتفعات المحيطة بها، وهي جزء لا يتجزأ من بلدنا".

كما نفت الوزارة المعلومات عن إصابة جنديين من قواتها.

المصدر: "تاس"