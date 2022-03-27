 
مباشر

أذربيجان تنفي سحب قواتها من بلدة فوروخ في إقليم قره باغ

أخبار العالم

أذربيجان تنفي سحب قواتها من بلدة فوروخ في إقليم قره باغ
Gettyimages.ru
علم أذربيجان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sox7

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها لم تسحب قواتها من بلدة فوروخ في إقليم قره باغ، وذلك بعد إعلان موسكو انسحاب هذه القوات التي توغلت في منطقة نفوذ قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "بيان وزارة الدفاع الروسية بتاريخ 27 مارس غير مطابق للواقع".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: أذربيجان سحبت قواتها من منطقة فوروخ في قره باغ
الدفاع الروسية: أذربيجان سحبت قواتها من منطقة فوروخ في قره باغ

وأضافت أنه تم "تمركز القوات المسلحة الأذربيجانية في قرية فروخ والمرتفعات المحيطة بها، وهي جزء لا يتجزأ من بلدنا".

كما نفت الوزارة المعلومات عن إصابة جنديين من قواتها.

المصدر: "تاس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا