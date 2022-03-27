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تركيا.. اعتقال مطلوب للإنتربول بشبهة الانتماء لـ"داعش"

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تركيا.. اعتقال مطلوب للإنتربول بشبهة الانتماء لـ
Gettyimages.ru
تركيا تعلن اعتقال شخص مطلوب من قبل الإنتربول يشتبه في انتماءه لـ"داعش"
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أعلنت السلطات التركية في مدينة أوردو شمال البلاد اعتقال مطلوب للإنتربول بشبهة انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال بيان صادر عن مكتب حاكم أوردو إن المشتبه به مواطن عراقي ألقي القبض عليه في منطقة ألتينوردو بالمدينة في 23 مارس، ثم عرض على النيابة لتصدر قرارا باعتقاله وإرساله إلى السجن.

وكشفت التقارير التركية أن الداعشي المعتقل تورط في عديد من العمليات التي نفذها التنظيم.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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